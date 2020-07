Imposto de renda: prazo de entrega começa segunda Quem apresentar declaração antes e pela Internet terá prioridade na restituição. Prazo para envio segue até 30 de abril.

A partir da próxima segunda-feira (2), os contribuintes de todo o Brasil poderão dar início à entrega das declarações de Imposto de Renda - Pessoa Física. O prazo prossegue até o final de abril e atrasos, por parte de quem é obrigado a entregá-la, poderá resultar em multa de, no mínimo, R$ 165,74, a até 20% do imposto devido.



A declaração de Imposto de Renda é obrigatória para quem ganhou, em 2008, rendimentos tributáveis acima de R$ 16.473,72; ou teve rendimentos acima de R$ 40 mil ainda que não tributáveis; para quem possui bens acima de R$ 80 mil; e é ou foi sócio de alguma empresa ou cooperativa durante o ano passado.



Além dessas possibilidades, há outras que tornam obrigatória a apresentação da declaração (ver detalhes no site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br), como a realização de operações em bolsa de valores, quem obteve receita bruta de atividade rural acima de R$ 82 mil, ou quem passou a residir no País em 2008.



Por um lado, mesmo quem não tem obrigação de apresentar a declaração pode optar por fazê-lo. Já por outro, aqueles contribuintes incluídos em alguma das condições de obrigatoriedade não precisarão declarar o IR caso sejam colocados como dependentes na declaração de outro contribuinte.



Há diferentes formas de apresentação da declaração. A simplificada pode ser usada por aqueles que não tenham dependentes com rendimentos próprios, nem espólios, nem participação como sócio de alguma empresa, mas não pode ser usada por quem se tornou residente no Brasil em 2008.



O formulário simplificado vem com desconto padrão de 20%, mesmo que o contribuinte não indique ou comprove as despesas. Esse percentual, porém, não pode ultrapassar um valor de R$ 12.194,86.



Já a declaração tradicional, também chamada de completa, é preferível para o detalhamento de quem tenha um grande número de deduções a fazer. Esse modelo é obrigatório ainda para quem precisa compensar imposto pago no exterior, ou prejuízo com atividade rural.



Quem tem imposto a receber deverá acelerar a entrega, pois as restituições do Imposto de Renda, que deverão ser feitas em sete lotes entre junho e dezembro, obedecerão à sequência de entrega das declarações, priorizando as enviadas via Internet (principalmente com certificado digital), ou disquete.



Também terão prioridade as pessoas acima de 65 anos. Se o contribuinte preferir, a restituição poderá ser creditada direto em sua conta bancária, caso contrário a Receita enviará uma notificação. Os valores serão corrigidos pela Selic.