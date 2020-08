América busca contratar 10 jogadores para série B Diretor de futebol do clube, "Peninha" disse que América precisa de jogadores em todas as posições, mas "quem a gente quer já está empregado".

A diretoria do América se reuniu nesta quinta-feira (5) para traçar os rumos da equipe não só para o segundo turno do Estadual como para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.



O diretor de futebol Marcos Meira Pires, o “Peninha”, informou que entre oito e dez jogadores devem ser contratados para a disputa da segunda divisão, que começa em maio. “Peninha” frisou que atualmente o América está com um “elenco reduzido” e isso provoca dificuldade para armar o time”.



“Peninha” informou que o América precisa de jogadores em todas as posições. “Prefiro não falar nomes porque alguns deles ainda estão jogando”, explicou. Entretanto, o dirigente destaca a dificuldade em encontrar jogadores nesse período do ano. “Quem a gente quer já está empregado”, disse.



Um dos jogadores que está praticamente fechado com o América é o atacante Helinho, atualmente no Potiguar de Mossoró. "Quem está resolvendo essa situação é o Eduardo (Rocha)", afirmou.