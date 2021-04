Livro sobre urbanização é lançado na UFRN Cidade (I)legal é uma publicação da editora Mauad, do Rio de Janeiro.

Dez ensaios ligados à urbanização foram reunidos no livro Cidade (I)legal, que será lançado nesta quarta-feira (1) pela editora carioca Mauad. O evento será a partir das 18h45 no hall da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), na UFRN.



Cidade (I)legal tem a participação do professor Márcio Moraes Valença, diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA como organizador, editor e ensaísta com o texto “Ensaio sobre a Dinâmica do Imobiliário em Harvey”.



Os demais autores e seus respectivos textos são os seguintes: Peter Marcuse (O Caso Contra os Direitos de Propriedade); Edésio Fernandes (Cidade Legal x Ilegal, Do Código Civil ao Estatuto da Cidade, Reformando a Ordem Jurídico-Urbanística no Brasil); Suzana Pasternak Taschner (A Favela que Virou Cidade e A Cidade que virou Favela); José Borzacchiello da Silva (O Mercado de Trabalho e a Cidade Brasileira); Ana Claúdia Duarte Cardoso (Assentamentos Informantes e Pobreza Urbana) e Regina Dulce Barbosa Lins (A Regularização Fundiária como Reconhecimento de Direitos).