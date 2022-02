Potiguar Larissa Costa é eleita Miss Brasil 2009

Divulgação

Entre as 27 concorrentes, a potiguar Larissa Costa possui 90cm de busto, 63cm de cintura e 90cm de quadril. Ela é formada em pedagogia e tem 25 anos. No site do evento, escreveu que tem como hobby andar à cavalo e ir à praia. A vencedora receberá a garantia de contratos no valor de R$ 200 mil pelo período de um ano, um carro 0 Km, joias e roupas. Além disso, ela representará o Brasil no Miss Universo, que acontece em 23 de agosto no Caribe. A segunda colocada foi a Miss Minas Gerais.



A nova mulher mais bonita do Brasil passou por várias eliminatórias. Primeiro ficou entre as 15 classificadas, escolhidas depois do desfile de biquíni. A terceira fase teve dez candidatas, que desfilaram em roupas casuais e de maiô.



Na última etapa sobraram apenas cinco das 27 musas que começaram o concurso. E o resultado foi a coroação de Larissa, que deixou para trás as misses Pará, Distrito Federal, Ceará e Distrito Federal, que também chegaram à final.



A miss potiguar, agora também Miss Brasil, que representou o município de São Gonçalo do Amarante no Miss RN, recebeu a faixa de Natalia Anderle, eleita em 2008. Ela representará o Brasil no Miss Universo, em 23 de agosto, nas Bahamas, e poderá suceder a venezuelana Dayana Mendoza, no posto de mulher mais bonita do mundo.