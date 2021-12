Mauro Fernandes acerta retorno ao Atlético/GO para Série B Campeão Brasileiro da Série C no comando do Atlético, Mauro Fernandes volta ao clube após passar pelo Vitória-BA.

A diretoria do Atlético confirmou na manhã desta terça-feira o retorno de Mauro Fernandes para comandar o Dragão na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador está em Belo Horizonte e será apresentado na tarde de hoje, no Centro de Treinamentos do Dragão. A previsão é que a apresentação aconteça às 16 horas.



Campeão Brasileiro da Série C no comando do Atlético, Mauro Fernandes volta ao clube após passar pelo Vitória-BA. O aproveitamento de Mauro Fernandes em sua passagem no ano passado no comando do Dragão, além do bom relacionamento com a diretoria foram primordiais para o acerto.



Os números de Mauro Fernandes no Atlético são invejáveis e foram primordiais para o retorno do treinador. Campeão Brasileiro da Série C em 2008, Mauro Fernandes tem o aproveitamento de 73% dos pontos que disputou nas 45 partidas como técnico do Atlético, contando jogos do Brasileiro, do Goianão e amistosos.



Sob o comando de Mauro Fernandes o Atlético marcou 110 gols, média de 2,44 por partida. A defesa atleticana sofreu apenas 40 gols em 45 jogos, com média de 0,88 por partida.



O treinador ainda tem uma marca invejável de não ter perdido um jogo sequer atuando em Goiânia. No total, foram 23 jogos na capital, com 21 vitórias e dois empates.



Fonte: site do Atlético Goianiense