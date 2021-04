Comitiva potiguar participa de evento imobiliário em Maceió Evento vai discutir soluções e novos investimentos para o setor em todo o Brasil.

O setor imobiliário do Rio Grande do Norte participa essa semana do Nordeste Invest, evento que irá planejar projetos e discutir ações para fortalecer o setor, diante da crise financeira internacional. A comitiva potiguar é formada por empresas do setor imobiliário e instituições financeiras envolvidas em rodadas de negócios e atração de novos investimentos.



Os empresários potiguares irão palestras sobre o cenário econômico e a disponibilidade de recursos para empreendimentos e captação de investimentos. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte – Creci, Waldemir Bezerra acredita que o evento é uma boa oportunidade de atração de novos investimentos. “O Nordest Invest é uma oportunidade de manter contato com mercado internacional, linhas de crédito e conhecimento do mercado mundial”, afirma.



A apresentação dos imóveis de segunda residência, projetos e áreas disponíveis no Rio Grande do Norte é uma dos motivos de participação do empresário potiguar.



O poder público também irá participar do evento no apoio as negociações. “O nosso foco é dar suporte aos potenciais investidores externos e aos locais que se pretendam firmar parcerias com eles”, diz o presidente da Agência de Fomento do RN, Nelson Tavares.