ABC se volta para o jogo da Copa do Brasil Exemplo do ano passado, quando o time deixou escapar a classificação, é lembrado pelo capitão Bem-Hur.

Apesar de o grupo está focado no Fast Clube/AM, nesta segunda-feira, na reapresentação do plantel, jogadores ainda lamentavam o empate em Santa Cruz.



O técnico Heriberto da Cn]unha, comissão técnica, jogadores e diretoria voltam o foco para a Copa do Brasil, quando neste quinta-feira (19), às 20h30, no estádio Frasqueirão, o ABC vai encarar o Fast Clube/AM, em jogo de volta a primeira fase da competição.



No primeiro confronto, duelo no estádio Vivaldão, em Manaus (AM), os dois times ficaram no empate de 1 a 1.



“Ano passado tínhamos esta mesma situação e deixamos a classificação escapar em casa. Dessa vez temos que estar mais atentos e esperamos que a nossa torcida compareça e nos apóie para buscarmos o resultado positivo”, frisou o zagueiro e capitão Ben-Hur ao site oficial do clube.



Gaúcho, outro zagueiro do plantel, prega respeito ao Fast e concentração total para o jogo. “Sabemos que teremos um jogo complicado. Estaremos jogando em casa, com o apoio da nossa torcida e vamos buscar a vitória. Conquistamos um bom resultado lá em Manaus, mas temos que respeitar o adversário que com certeza também quer muito esta classificação. Vamos ficar focados desde já e pensar somente no Fast”, completou.



Para Heriberto da Cunha, comandante alvinegro, o resultado de empate diante do Santa Cruz, Campeonato Estadual, foi considerado um prejuízo.



O treinador acredita que o time deixou de vencer e somar mais três pontos para se manter na mesma posição com o Potyguar de Currais Novos.



Apesar da concentração no jogo da Copa do Brasil, ele acredita que domingo, diante do Potyguar, jogando em casa, o time precisa fazer os três pontos e assumir a condição de líder neste segundo turno.



Contusões

Antes do treino de reapresentação na segunda-feira (16), o grupo passou por uma revisão médica com o médico Roberto Vital, e três jogadores foram poupados do trabalho e ficaram em tratamento com o fisioterapeuta Júlio Vasquez.



O zagueiro Fabiano e o volante Rogério, ambos com dores no tornozelo direito, e o atacante Gabriel, que sofreu uma forte pancada e está sentindo a coxa, ficarão em observação, em tratamento intensivo e voltarão a ser avaliados nesta terça-feira (17), antes do treino da tarde.



Além deles, quem também não treinou foi o meia Rodriguinho. O atleta continua entregue ao Departamento Médico, com uma lesão muscular na coxa direita, e segue realizando tratamento nos dois períodos para acelerar a recuperação.