Policial federal morre e dois ficam feridos após explosão em Manaus Tragédia aconteceu em laboratório da Polícia Federal, no Amazonas. Causas da explosão serão investigadas.

Uma explosão no laboratório da Polícia Federal (PF),em Manaus, hoje (27) causou a morte de um policial federal e ferimentos graves em mais dois. A explosão ocorreu por volta das 18h35, horário de Brasília. As causas, segundo o comando do Corpo de Bombeiros do Amazonas, ainda são desconhecidas.



De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Dias, os três policiais federais estavam trabalhando sozinhos no local no momento da explosão. O laboratório está localizado na sede da PF, em Manaus, e é utilizado para análises de drogas e outros materiais apreendidos. Toda estrutura do laboratório ficou comprometida pelo fogo e a área foi completamente isolada.



As causas da explosão serão investigadas por peritos da própria Polícia Federal. Ainda não se sabe que tipo de material os policiais estavam manipulando, mas no local existem substâncias químicas diversas, inclusive inflamáveis.



Fonte: Agência Brasil