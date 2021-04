Micarla diz que nova indicação para Saúde também será técnica Secretária adjunta fica no comando da pasta interinamente; prefeita não terá pressa para escolher novo titular.

A prefeita Micarla de Sousa (PV) não terá pressa para indicar o novo secretário de Saúde do município. Assim como ocorreu na escolha de Levi Jales, a próxima indicação da prefeita também seguirá critérios técnicos. Até a definição do novo titular, permanece no comando da SMS a secretária adjunta Leci de Maria Araújo Gadelha Fernandes.



A dentista é especializada em Saúde Pública e doutora em Saúde Coletiva, tendo trabalhado 17 anos na Secretaria de Saúde do estado e chegando a exercer o cargo de secretária adjunta. Antes de ingressar na administração de Micarla, a professora universitária era pró-reitora de pesquisa e graduação da Universidade Potiguar.



De acordo com a assessoria de imprensa, a secretária interina sabe das dificuldades da pasta, mas admira a postura da prefeita em destinar 30% do orçamento para a Saúde e acredita que pode dar continuidade ao trabalho de Levi Jales.



A recusa de Getúlio Rego (DEM), ainda de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, foi bem aceita pela prefeita, que entendeu os motivos expostos pelo deputado do Democratas.



Para a nova escolha, Micarla não terá pressa e levará em consideração critérios técnicos. O agora ex-secretário Levi Jales acreditava que a indicação de um político seria sadio para a pasta.