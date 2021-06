Para evitar queda-de-braço, professores interrompem greve

Vlademir Alexandre

“Nós tivemos uma audiência hoje bastante proveitosa, com a presença de várias pessoas. No entanto, não podíamos continuar com essa greve, pois não queríamos chegar a uma queda-de-braço com o Governo do RN. Contudo, nossa luta continua e vamos dar seqüência às negociações com a governadora Wilma de Faria”.Fátima Cardoso afirmou ainda que mesmo com a suspensão do movimento grevista, o sindicato cumpriu seu dever. “Nós cumprimos com o dever de cobrar. Com isso, gostaríamos de agradecer a toda a população, pois o apoio fortaleceu ainda mais nossa luta”.Agora, os professores da rede estadual voltam as suas tarefas nesta terça-feira (7). No interior e até mesmo na capital, onde o movimento era mais forte, vários deles já estavam dando aulas.