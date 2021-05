Morte de sueco: delegada pede prorrogação de prazo para concluir inquérito Inquérito policial sobre a morte do turista Gert Björn Skytte Sandgren agora deve ser remetido à Justiça no dia 4 de maio.

A delegada Sheila Almeida, responsável pela investigação sobre o assassinato do turista sueco Gert Björn Skytte Sandgren, vai pedir a prorrogação do prazo para concluir o inquérito policial. Com essa prorrogação, o novo prazo para a entrega do documento à Justiça passa para o dia 4 de maio.



“Continuamos trabalhando muito para elucidar esse caso, mas até o momento não temos nenhuma novidade. Espero poder cumprir o prazo estipulado e dar uma resposta à sociedade sobre o crime. Trabalho para isso”, falou a delegada.



O prazo para a conclusão do inquérito se expiraria no dia 1º de maio. Mas como é um feriado nacional e os dias 2 e 3 são um final de semana, a dleegada Sheila Almeida poderá entregar o documento na segunda-feira, dia 4 de maio.



Gert Björn Skytte Sandgren foi assassinado durante um assalto ao Porto do Mar Village Hotel, na praia de Pipa. Sheila Almeida assumiu a investigação na quinta-feira (26), obedecendo a uma determinação da Delegacia Geral de Polícia Civil (Degepol). Ela substitui ao delegado Atanázio Gomes, adjunto da Defur, que presidia o inquérito desde o dia 2 de março.



O bombeiro Gert Björn Skytte Sandgren tinha 59 anos e veio ao Brasil pela primeira vez para passar férias com a mulher dele, Ann-Christin Olsson.



Na madrugada do dia 1º de março, em um assalto ao hotel, Ann-Christin Olsson reagiu ao assalto e o criminoso acabou atirando em Gert Björn. Ele morreu a caminho do hospital.