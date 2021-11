Presos serram grades, mas agentes impedem fuga da Plantão zona Norte No total, 28 homens estão detidos na unidade e tentaram fugir na madrugada deste domingo (3), após serrarem as grades das celas.

A Polícia Civil conseguiu impedir mais uma fuga em massa. Desta vez, presos da Delegacia de Plantão da zona Norte serraram as grades das celas e foram descobertos poucos minutos antes de fugirem. No total, 28 homens estão detidos na unidade.



De acordo com o agente Lívio Nogueira, ele e o colega Bartolomeu saíram para fazer a ronda, por volta das 3h30, quando descobriram o plano de fuga.



"Quando fomos revistar as celas, vimos as grades serradas. Eles já estavam bem próximo de fugir, pois os ferros estavam totalmente cerrados", explicou.



Apesar disso, a situação foi controlada. O agente informou que o preso responsável por cerrar foi identificado como Antonio Ferreira. Ele está preso por furto.



Após impedirem a fuga, os agentes da Polícia Civil tiveram que chamar um profissional para fazer reparos nas celas, tendo em vista que ainda havia o risco de fuga.