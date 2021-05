Prefeitura de Guamaré prorroga estado de calamidade pública Segundo prefeito Mozaniel de Melo Rodrigues, prazo anterior não foi suficiente para obtenção do controle das ações de saúde, assistência social, administração e educação.

A Prefeitura de Guamaré, município distante 165 quilômetros de Natal, prorrogou por mais 90 dias o estado de calamidade pública decretado desde o início deste ano.



Segundo decreto assinado pelo prefeito Mozaniel de Melo Rodrigues e publicado na edição desta sexta-feira (3) do Diário Oficial do Estado (DOE), “o prazo inicialmente fixado para o Estado de Calamidade Pública não foi suficiente para obtenção do controle e operatividade das ações de saúde, assistência social, administração e educação”.



Mozaniel de Melo lembra no documento “que os processos de licitação de compra para sanear e manter em regular funcionamento esses serviços estão sendo iniciados, cuja conclusão se dará no prazo dessa prorrogação”.