Quem disse que seria fácil?

A conversa só foi retomada no dia seguinte, em meio à inauguração da Unidade Mista de Saúde de Mãe Luiza, que desde outubro de 2008 estava interditada.Bastou acompanhar uma pequena fração do dia-a-dia do secretário para entender os motivos que levam às constantes mudanças na administração da pasta.Não houve quem confirmasse, mas provavelmente o acupunturista bateu o recorde de tempo mínimo à frente da Saúde. Foram pouco mais de 100 dias.Ninguém disse a Levi Jales que seria fácil. O médico assumiu a secretaria em meio a uma crise, sem profissionais suficientes e com postos fechados e sucateados. Faltava dinheiro e sobrava trabalho.Jales afirma que pediu para sair por motivos pessoais, porém não esconde as dificuldades que passou nesses meses. "Sou técnico", respondeu, quando perguntado sobre a falta de articulação política, alvo de crítica de alguns parlamentares."Saber dos problemas não basta; o traquejo político ajuda a apressar as coisas", continua.Ele afirma, entretanto, que teve uma relação "ótima com os vereadores e que isso contribuía positivamente para gerenciar a pasta".Mais do que falta de bagagem política, o receio da responsabilidade de gerir um serviço que lida com vidas tomou conta do secretário. "É muito difícil a questão do gestor. Você fica passível de punição por não poder cumprir as determinações judiciais. Assume termos de compromisso em curto prazo", enfatiza.O secretário não confirma, mas essa vulnerabilidade, aliada à cobrança constante do Ministério Público (MP) à administração da Saúde, deixa qualquer um sob pressão.No discurso oficial, Levi garante que acha importante esse trabalho junto com o MP. "Ajuda bastante, mas desde que exista flexibilidade".Fora tudo isso, tem a questão orçamentária. Os R$ 300 milhões disponíveis para a Secretaria Municipal de Saúde em 2009 não são suficientes, segundo o secretário.O aumento populacional e a pequena contrapartida por parte do Governo Federal são os pontos que mais dificultam, de acordo com ele, o crescimento dessa verba. O município tem participado com 18% desse montante.Jales acredita que esse número irá chegar aos 20%. Os governos estadual e federal rateiam o restante.Boa parte desse dinheiro é gasta com a folha de pagamento, que apesar de grande é insuficiente para atender a todas as unidades de saúde de Natal. "Acredito que a falta de recursos humanos é o nosso maior problema", disse o titular da pasta.Para amenizar a falta de mão-de-obra, o secretário afirma que estão sendo realizados concursos com o intuito de preencher as vagas.Mas só o concurso não está sendo suficiente. Os profissionais - médicos, principalmente - não querem o salário oferecido pela Prefeitura. Alguns aprovados terminam nem ocupando os cargos.Como exemplo, a Unidade de Saúde Mista de Mãe Luiza foi reaberta esta semana faltando pediatras na escala. De acordo com a diretora Ana Maria Costa, os médicos alegaram que eram neonatologistas, e não pediatras, e por isso não assumiriam suas funções.Sobre o contrato assinado com as cooperativas médicas para pôr fim à primeira crise do ano, o secretário não se colocou nem contra, nem a favor."Era a única opção que tínhamos na época. Não podíamos arriscar a vida das pessoas", argumenta.Viável ou não, o contrato não resolveu os problemas de mão-de-obra nas unidades básicas.Os mais de R$ 4 milhões pagos aos médicos cooperados (60% desse valor são repassados pelo Governo do Estado) destinam-se aos serviços hospitalares de alta complexidade.Quando Levi Jales chegou à secretaria, a maioria das 59 unidades básicas de saúde estava sucateada, sem equipamentos, profissionais e estrutura física.Além disso, os pronto-atendimentos de Mãe Luiza e Guarapes interditados eticamente pelo Conselho Regional de Medicina (CRM); o Sandra Celeste precisando de uma reforma desde 2008 e funcionando no corredor do posto da Cidade da Esperança; e o Hospital dos Pescadores, nas Rocas, com uma procura altíssima por atendimento básico e escalas incompletas.Dessa relação, apenas o problema do pronto-atendimento de Mãe Luiza foi resolvido, mas apenas parcialmente. Ainda necessita de médicos.Jales não ficará no cargo para ver sua grande aposta se concretizar: as anunciadas cinco Unidades de Pronto-atendimento (UPAs). Embora ainda não tenham sido nem aprovadas pelo Ministério da Saúde, de acordo com fontes da SMS, a promessa é que elas sejam entregues no segundo semestre deste ano, com uma estrutura de atendimento 24 horas, diferente dos atuais pronto-atendimentos.serviço responsável pelo atendimento ambulatorial - 22 na zona Norte e 33 zonas Sul, Leste e Oeste;atendimento médico especializado (urologia, mastologia, etc) - Uma em cada zona da cidade;Unidade Mista das Quintas e Felipe Camarão, Hospital da Mulher (Leide Morais);responsáveis pelo atendimento urgência de média complexidade - Localizados nos bairros de Pajuçara, Cidade Satélite, Hospital dos Pescadores, Policlínica de Cidade da Esperança, Sandra Celeste (em reforma).O Hospital da Mulher foi inaugurado pela prefeita de Natal Micarla de Sousa, em 9 de março, com o propósito de dar assistência às mulheres no que diz respeito a procedimentos como, curetagem, mamografia, partos normais e cesarianas.Entretanto, por falta de profissionais, até o fechamento desta edição, a unidade não realizava partos cesarianos.