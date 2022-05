Arturzinho quer fazer do Frasqueirão a "Bombonera" potiguar Técnico disse que jogando no Frasqueirão os adversários têm que temer o ABC e a torcida; ele chega amanhã e já treina de manhã e à tarde.

O técnico Artur dos Santos Lima, 53 anos, com passagens por vários clubes do futebol brasileiro, e duas vezes pelo América de Natal, rival, é o novo técnico do ABC.



Arturzinho, que chega na madrugada desta quarta-feira a Natal, em entrevista ao portal Nominuto.com afirmou que pretende, junto com a Frasqueira, torcida do clube, transformar o estádio Frasqueirão em uma “Bombonera” para os visitantes. “Precisamos que os nossos adversários saibam das dificuldades que vão encontrar por aqui”, disse.



Acerca de seu acerto com o ABC, Arturzinho disse que estava especialmente feliz, pois dirigir o clube de maior torcida de nosso Estado sempre foi um sonho acalentado por ele.



“Por duas vezes estive para vir para o ABC, conversei com o presidente (Judas Tadeu) mas não chegamos a um acordo. Dessa vez a coisa deu certo e espero ser feliz e fazer a torcida feliz também, claro, e isso é o principal.”



Questionado sobre a qualidade do plantel, Artur deixou claro que só a partir de uma análise apurada vai decidir se pede reforços, se muda alguma coisa, se manda alguém embora, o que é pouco provável, devido ao enxugamento do grupo, que teve três jogadores dispensados ontem (18) – Valdir Papel, Kel e Paulinho Macaíba.



“Conheço alguns jogadores do ABC. Rogerinho, Ivan, Tiano, Marco Aurélio, Bem-Hur, mas é pouco, preciso ver todos para saber do que preciso ou não preciso”, continuou.



Sobre o aproveitamento de jovens valores, coisa que fez com sucesso na oportunidade que dirigiu o América, revelando Lima, André, Rogerinho, Montanha, e mantendo no time Carlos Mota, Biro-Biro e Carioca, o novo técnico do ABC disse que continua o mesmo, mas pode ser que a situação seja outra.



“Se o ABC tiver bons valores, e com personalidade, certamente vão jogar comigo”, afiançou.



Ultimamente se dedicando exclusivamente ao seu Centro de Treinamento no Rio de Janeiro, Arturzinho deixou claro que só sairia para uma “coisa de futuro”, e afirmou: “Estava disposto a não me meter em aventuras, por isso aceitei o convite do ABC, um time de torcida, respeitado no Brasil e com estrutura para brigar pela ascensão à primeira divisão”, garantiu.



Arturzinho afirmou que embarca ainda hoje com destino a Natal, e deve chegar na madrugada desta quarta-feira. “Chego na madrugada desta quarta e já comando treinos pela manhã e à tarde”, disse.