Sesap divulga alertas e cuidados sobre a gripe suína

Artur Dantas

Mesmo sem casos de gripe confirmados no Rio Grande do Norte, foram divulgadas orientações para passageiros que estão embarcando ou desembarcando às áreas de risco. Os detalhamentos foram divulgados inicialmente no site da Anvisa, seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).A sub-coordenadora de vigilância epidemiológica da Sesap, Juliana Araújo explicou que os trabalhos no Estado são ainda no sentido de monitoração e de observação para que se possa controlar a entrada do vírus em solo potiguar. Juliana detalhou que a cepa (tipo do vírus) não é a mesma já conhecida e, sim, uma mutação do vírus Influenza, o da gripe. No caso da doença, o tipo é o H1N1 Infleunza A.Até o momento, estão em alerta pessoas que manifestem febre súbita superior a 39ºC, dor de cabeça, muscular e nas articulações. Os doentes devem ser encaminhados ao hospital de referência da cidade, no caso de Natal , o Gizelda Trigueiro, indicado para tratamento de doenças infecto-contagiosas. Os pacientes devem ficar em período de observação de três a sete dias, período de incubação do vírus.No Aeroporto Internacional Augusto Severo, a Infraero divulgou alertas sonoros dentro das aeronaves e no saguão. Caso seja verificado um infectado no avião, o passageiro e todos os que estiveram em um raio de duas fileiras serão isolados e levados encaminhados ao hospital. As mesmas determinações valem para os navios e para o porto.Nesta terça-feira (28), uma nova reunião determina quais as novas diretrizes na precaução sobre o H1N1.A confirmação de pelo menos 149 óbitos no México abriu o sinal vermelho para as autoridades da vigilância sanitária de todo o mundo. As instruções passadas pela OMS é que as pessoas que viajem a países situados em área de risco, adotem medidas como o uso de máscaras, já que o vírus é transmitido também pelo ar.Outra preocupação é que os indivíduos procurem evitar locais congestionados, dividam o mesmo ambiente com pessoas suspeitas de infecção e de compartilhar toalhas e outros objetos pessoais. Especialistas explicaram que em situação de tosse ou espirro, sempre utilizar um lenço para isolar as partículas de saliva.No entanto, não há restrição quanto ao consumo da carne de porco. Estudos mostram que o vírus é morto em temperaturas superiores a 70ºC.Os primeiros cuidados foram acionados em Garulhos, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus e Salvador, cidades que recebem voos diretamente das Américas Central e do Norte e da Europa.Há quatro dias, mortes causadas pelo vírus da gripe suína alertaram pessoas em todas as partes do mundo. O H1N1 Influenza A é uma mutação de um vírus anteriormente transmitido apenas entre animais.Além dele, são conhecidas as variáveis a H2N2 e a H3N2. Não há vacinas atualmente que possam combater o tipo de mutação. Somente em seis meses, depois de isoladas as cepas, é que uma vacina pode ser utilizada. A doença ocorre com maior frequêncica em jovens adultos, descaracterizando o tipo antigo, comum em crianças e idosos.Até o momento, foram notificados três casos suspeitos de gripe suína em Minas Gerais. O paciente do sexo masculino procurou um posto com sintomas da doença e foi transferido para outro hospital. O paciente informou que esteve esteve nos Estados Unidos, país que passou uma semana.