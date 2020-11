Caern reduz oferta de água em 30%

Dois vazamentos mobilizaram hoje, ao meio dia, equipes de manutenção de rede de distribuição de água da CAERN, que priorizaram os serviços, visando normalizar, em 48 horas, a oferta de água, que será reduzida em 30%.

Os trabalhos estão sendo realizados em Potilândia, na rua Carvão de Pedra, onde será substituído um cano de 500 milímetros de diâmetro, na Adutora do Jiqui e na Estação Elevatória, nas proximidades de Campus da UFRN.

Em decorrência, a redução no fornecimento de água será registrada nos bairros do Tirol, Cidade Alta, Petrópolis, Santos Reis, Preaia do Meio, Ribeira, Rocas, Lagoa Nova, Nova Descoberta, Morro Branco, Quintas, Alecrim, Bairro Nordeste e Dix-Sept Rosado.