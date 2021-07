Estudante assassinado em shopping já havia sofrido dois atentados Polícia acredita Rubian Duó Silva foi morto por causa de dívidas. Nome dele consta em execuções fiscais no site do Tribunal de Justiça.

O estudante de Direito e empresário Rubian Duó Silva, assassinado na noite desta quarta-feira no estacionamento de uma universidade privada na avenida Engenheiro Roberto Freire, já havia sofrido dois outros atentados.



Ele foi morto com três tiros à queima-roupa quando estacionava o carro para ir à aula. Os dois homens que o mataram ainda não foram identificados e continuam foragidos.



O nome de Rubian Duo consta em 14 processos no site do Tribunal de Justiça. Segundo informações extra-oficiais, um desses processos é porque ele teria, numa negociação para pôr fim a uma sociedade, dado um “calote” no ex-sócio.



“Em 2006, quando assumi o 10º Distrito Policial, já havia um procedimento aqui para apurar um atentado que o próprio Rubian havia sofrido. Depois soube que ele sofreu um outro, mas não tive informações sobre esse caso”, falou o delegado César Rodrigues, titular do 10º DP, que vai investigar o assassinato.



Rubian Duó foi assassinado por dois homens que estavam em uma moto Tornado de cor amarela. Após o crime os dois homens fugiram sem ser identificados.