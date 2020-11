Potyguar vence em casa e vai liderando o Estadual

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 Potyguar 7 3 2 1 0 8 3 5 77,78% 2 ABC 5 3 1 2 0 2 1 1 55,56% 3 ASSU 3 3 1 0 2 5 5 0 33,33% 4 Baraúnas 3 3 0 3 0 5 5 0 33,33% 5 América 2 3 0 2 1 3 6 -3 22,22% 6 Santa Cruz 2 3 0 2 1 2 5 -3 22,22%

Estatísticas

Últimos jogos

Próximos jogos

Artilharia

Além dos empates entre o Santa Cruz e o ABC (0 a 0) e entre o Baraúanas e o América (2 a 2), a terceira rodada do segundo turno do Campeonato Estadual contou mais um jogo. Em Currais Novos, o Potyguar venceu o ASSU, 3 a 1 - os gols do "Leão do Seridó" foram marcados por Tiago (2) e Gil Paraíba; o gol de honra do "Camaleão do Vale" foi de Luciano Paraíba.Com isto, o Potyguar segue líder do segundo turno - já estava nessa posição na segunda rodada; aliás, nada mudou na posição das equipes desde a rodada do meio de semana.Eis os números do Estadual após a terceira rodada:25 gols9 jogos2,78 gols/jogo15.03Santa Cruz 0 x 0 ABCBaraúnas 2 x 2 AméricaPotyguar 3 x 1 ASSU22.03ABC x PotyuarSanta Cruz x AméricaASSU x Baraúnas11 golsLúcio Curió (América)10 golsMaurício Pantera (Baraúnas)