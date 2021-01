Micarla convida Getúlio Rêgo para assumir Saúde mas ele recusa

Júlio Pinheiro Getúlio Rêgo disse "não".

“Eu disse que nossa atuação parlamentar tem como base a presença político-partidária no interior e que por isso não teria condições de assumir uma pasta que demanda a presença integral como a da Saúde”, explicou o deputado estadual, acrescentando que já havia recebido a proposta de Micarla de Sousa durante o governo de transição, em dezembro.Segundo Getúlio Rêgo, a pevista estaria insatisfeita com a falta de determinação em tomar certas decisões e dar celeridade à pasta pelo atual secretário. “Falta a parte política”, resumiu o deputado.O médico especialista em dor Levi Jales assumiu a Saúde por indicação do Conselho Regional de Medicina e Sindicato dos Médicos e ainda não conseguiu por fim à crise na Saúde, duramente criticada pela pevista durante a campanha eleitoral e colocada como principal bandeira de sua gestão.Segundo o deputado estadual Paulo Davim (PV), a prefeita deve definir a situação da pasta até a próxima quarta-feira (26), quando viaja para São Paulo. O médico também já havia sido sondado para o cargo algumas vezes, mas recusou a proposta por compromissos profissionais que teria assumido com a iniciativa privada.Como argumento para atrair os deputados, a prefeita disse que dará total prioridade à área e que fará de Natal vitrine para o resto do Brasil. Eles ficaram de consultar suas lideranças políticas e indicar um outro nome.