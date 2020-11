Botafogo goleia Cabofriense de 4 a 0 Victor Simões (2), Maicosuel, de falta, e o estreante Renato marcaram os gols para os alvinegros.

O Botafogo voltou a jogar bem e se recuperou na Taça Rio. A equipe do técnico Ney Franco não encontrou dificuldades para golear a Cabofriense por 4 a 0 na tarde deste domingo (15), no estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio.



Victor Simões (2), Maicosuel, de falta, e o estreante Renato marcaram os gols para os alvinegros, que com o resultado, subiram para a quarta colocação no grupo B da Taça Rio.



A equipe volta a campo no próximo domingo contra o Duque de Caxias, no Engenhão. Com 6 pontos na tabela, o time precisa vencer para alcançar os líderes Flamengo e Bangu, que somam 7 pontos.



Cabofriense 0 x 4 Botafogo



Data: 15/03/2009

Local: Alair Corrêa, em Cabo Frio (RJ)

Árbitragem: Marcelo Venito Pacheco (RJ), auxiliado por Marcelo da Silva Cardoso (RJ) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

CA: Demerson, Nata, Da Silva, João Paulo (C), Juninho, Thiaguinho, Léo Silva e Batista (B)

CV: Nata (C)

Gol: Victor Simões (11´ do 1ºt e 37´ do 2ºt), Maicosuel (14´ do 2ºt) e Renato (45´ do 2ºt)



Cabofriense: Flávio, Nata, Demerson, João Paulo e Gérson; Márcio, Da Silva, Guido (Roberto) e Oliveira (Valdir); Anselmo Ramon (Marcelinho)e Maciel

Técnico: Ademir Fonseca



Botafogo: Renan, Juninho, Leandro Guerreiro e Émerson; Alessandro, Leo Silva (Lucas Silva), Maicossuel, Fahel (Batista) e Thiaguinho; Vi