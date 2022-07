Apenas 50 fiscais de trânsitos foram convocados desde concurso de 2006 Das 200 vagas oferecidas para o preenchimento de vagas para fiscais de transporte coletivo da STTU, até o momento, 50 pessoas foram convocadas; concurso foi realizado em 2006.

Aprovado no concurso da Prefeitura do Natal para fiscal de transporte coletivo da Secretaria de Transporte e Trânsito de Natal (STTU), em setembro de 2006, o desempregado Otto Leite Neto reclama que, até o momento, das 200 vagas oferecidas, apenas 50 pessoas foram convocadas.



“O que estou vendo é que o concurso vai vencer no próximo ano e os aprovados não serão chamados”, lamenta. Ele acrescentou: “Estou em situação difícil nquanto aguardo a hora de começar a trabalhar. Estudei e fui aprovado e não é possível que a Prefeitura deixe mais uma vez o prazo vencer sem convocar os aprovados”.



Otto Leite ficou entre os 105 primeiros aprovados. O concurso público, realizado em 2006, selecionou 50 fiscais de transporte coletivo, sendo dois portadores de necessidades especiais. Além de um eletricista.



Segundo o titular da Secretaria de Transporte e Trânsito de Natal (STTU), Kelps Lima, o concurso deverá ser renovado. Porém, ele afirmou que a Prefeitura fará uma licitação de transporte público, redimensionando os fiscais.



“Só após esse planejamento, com previsão de ser fechado até o segundo semestre, é que saberemos o número exato de pessoas para chamar”, frisou. Natal possui atualmente, segundo o secretário, em torno de 160 fiscais.



Kelps Lima aproveitou para criticar a última administração. “O grande problema é que a gestão anterior fez um concurso sem planejamento nenhum. E a atual gestão não vai cometer essa irresponsabilidade”.