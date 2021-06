Armando José não gostou de ser remanejado na Emprotur

Armando José não deve aceitar sair da direção para ser gerente de Operações da Emprotur

O problema é que, segundo o site destino do sol , o atual diretor presidente da Empresa, Armando José não ficou muito satisfeito com a mudança, e declarou que além de ter sido pego de surpresa, não foi convidado para ser remanejado do cargo para outro setor, como pretende a governadora Wilma de Faria.Armando José deve sair do comando da Emprotur para assumir a gerência de operações da Empresa, caso aceite o convite da chefe do Executivo. Mas, segundo informações do site, ele já descartou aceitar a nova função.Entre as outras alterações que devem ser feitas na Empresa está o diretor de Marketing da Emprotur, Gustavo Porpino, irmão do futuro responsável pela pasta. Com a chegada de Porpino na Empresa, ele deve deixar o cargo para evitar "nepotismo”.A reportagem dotentou entrar em contato, na manhã deste sábado (11), com o secretário Cláudio Porpino e com o diretor da Emprotur, Armando José, os dois estavam com os celulares desligados.Na última quinta-feira (9) também foi publicado na imprensa a confirmação do engenheiro Damião Pita para a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano do RN (Cehab), no lugar de Dâmocles Trinta que é novo secretário estadual de Infraestrutura.