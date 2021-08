Marcelo Camelo faz show em Natal

Divulgação Cantor divulga álbum "Sou"

Quem começa a festa é Rani de Moraes e a banda Desventura.Os ingressos estão à venda na Bransk do Midway Mall ao preço de R$ 25 (pista), R$ 50 (área vip) e R$ 240 a mesa com quatro lugares.Os primeiros 200 compradores da área vip ganham CD do ex-vocalista dos Los Hermanos.O trabalho solo de Camelo começa com alguns sucessos, como Passeando e Sou, que dá título ao álbum, além de releituras de suas músicas gravadas com da banda à qual pertencia, como Pois É, Morena e Além do que Se Vê.No repertório, mais músicas de sua autoria, como Despedida e Santa Chuva (gravadas por Maria Rita).Com a mistura de guitarras, baixo, bateria, percussão e vibrafone, segue o espetáculo.Em maio de 2007, os Los Hermanos anunciaram um recesso por tempo indeterminado.Em setembro de 2008, o cantor lançou o primeiro disco solo – Sou – com participações de Dominguinhos, Clara Sverner, da namorada Mallu Magalhães e da banda paulistana Hurtmold, que tem o acompanhado na turnê.