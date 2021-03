Jogadores do ABC são relacionados para jogo contra o ASSU A novidade é o lateral Rogerinho; Paulinho Macaíba, apesar de estar na lista do técnico Heriberto da Cunha, é dúvida.

O time do ABC já está concentrado para o jogo contra o ASSU, neste sábado (28) no estádio Frasqueirão. O técnico Heriberto da Cunha listou nada menos que 20 atletas - os goleiros Raniere e Tiago Cardoso; os laterais Paulinho, Simão, Beto e Rogerinho; os zagueiros Ben-Hur, Fabiano, Gaúcho e Ciro; os volantes Rogério, Marquinhos Mossoró e Elton; os meiocampistas Sandro e Rodriguinho; e os atacantes Gabriel, Paulinho Macaíba, Ivan, Valdir Papel e João Paulo.



O desfalque certo é Erandir, suspenso pelo terceiro cartão amarelo; a novidade é a presença do lateral Rogerinho. Paulinho Macaíba é dúvida: ele segue em tratamento no Departamento Médico e será reavalido horas antes do jogo - previsto para as 20h30 - para saber se vai poder atuar ou não. Por outro lado, o zagueiro Juninho - com a papelada já regularizada - , pediu mais um tempo de treinamentos para recuperar a forma física e o condicionamento e, assim, ficou de fora. Desta forma, a escalação mais provável para a aprtida contra o ASSU é esta - Raniere, Fabiano, Gaúcho, Ben-Hur; Simão, Marquinhos Mossoró, Sandro, Rogério, Beto; Gabriel e Valdir Papel (P. Macaíba).



Antes da concentração, o grupo fez o último treino - nada de coletivo: os jogadores foram divididos em grupos. Uma parte trabalhou fundamentos, outra parte fez treino tático; os zagueiros Edson e Juninho, ao invés de fundamentos ou treino tático, fizeram trabalho de resistência de velocidade com o preparador físico Vítor Barros.