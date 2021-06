Órgãos públicos só funcionam até hoje Prefeitura e Governo do Estado anunciaram ponto facultativo na quinta-feira (9).

Hoje é o último dia útil de funcionamento nessa semana das secretarias e órgãos vinculados à Prefeitura de Natal e ao Governo do Estado.



O horário se estende até as 18 horas e os funcionários só voltam a dar expediente na próxima segunda-feira (13).



O ponto facultativo decretado para essa quinta-feira (9) estabelece funcionamento não obrigatório das secretarias, passível de mudanças apenas em caráter de reunião ou assinaturas de urgência interna, com foco administrativo.



Facultativo

O ponto facultativo também foi adotado pelo Ministério Público, pela Assembleia Legislativa e pelo Judiciário estadual.



O Tribunal de Justiça e o MP funcionam até 13h e 12h, respectivamente.