Policial civil é preso por homicídio Sandoval Claudino é acusado de sequestrar um homem em Natal e matar em Picuí (PB). Ele foi preso dentro da delegacia onde trabalha na zona Norte.

O agente da Polícia Civil do Rio Grande do Norte Sandoval Claudino dos Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (27) acusado de um homicídio no município de Picuí, na Paraíba. O crime teria sido cometido em 2006 e nesta semana o juiz Mario Lucio Costa Araújo expediu o mandado de prisão contra o policial.



De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Capturas (Decap), delegado Maurílio Pinto de Medeiros, o agente Sandoval Claudino foi preso dentro da própria delegacia onde trabalha, no 13º Distrito Policial, na zona Norte de Natal.



A reportagem do Nominuto.com consultou a justiça paraibana e descobriu que o policial está indiciado por homicídio qualificado, no processo de número 02720060017103. Sandoval e mais dois homens, Francisco de Assis Azevedo e Francisco Fandemarcos de Souza, são acusados de matar Celso Jacinto Tiburcio de Melo, em 2006.



O delegado Maurílio Pinto destacou que na ocasião, o policial civil juntamente com os comparsas teriam seqüestrado a vítima próximo à Ceasa, em Natal. “Eles pegaram o cara aqui e foram matar em Picuí, na Paraíba, por isso que o processo está tramitando na justiça de lá”, informou o titular da Decap.



Após ser preso dentro do 13º DP, Sandoval Claudino foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social abriga os agentes detidos por envolvimento em crimes.