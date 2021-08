Heriberto da Cunha quer o time focado no Potyguar Treinador se preocupa que o fato de jogar contra o Atlético/PR no meio de semana tire a concentração de alguns jogadores.

O técnico Heriberto da Cunha quer os jogadores do ABC focados exclusivamente na partida de domingo, diante do Potyguar, decisão do segundo turno.



O fato de jogar no meio de semana contra o Atlético/PR, segundo acredita o comandante alvinegro, pode tirar um pouco a concentração de alguns atletas, por isso a preocupação.



O objetivo traçado foi conseguido. O time chegou à final do turno e com vantagem e jogar em casa e pelo empate. O pensamento agora, de todo0s, na vissão do trreinador, tem que ser alcançar mais um degrau na escala, que é ganhar o segundo turno e garantir passagem à grande decisão da competição contra o ASSU, campeão do primeiro turno.



“A equipe terá jogos importantes pela frente, e sabemos que às vezes é difícil tirar da cabeça do jogador um jogo como o da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, que tem uma grande visibilidade.



Mas temos que focar primeiro o Potyguar, a decisão do turno, que em caso de vitória nos dá o direito de ir à grande final do campeonato. Será um jogo complicado, que precisaremos de muito empenho e concentração”, falou o técnico ao site oficial do clube.



“Temos que ter consciência que a vitória no domingo, além da passagem para a final da competição contra o ASSU, já nos dará uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano, e isso é muito importante”, completou.



Em uma conversa com os jogadores na tarde desta quinta-feira (16), na sala de preleção da concentração Jorge Tavares de Morais, Heriberto frisou bem a importância deste momento. “Tudo o que fizemos até agora não vai adiantar de nada se não conquistarmos a vitória no domingo. Fizemos 20 jogos no campeonato, mas tudo isso passou e tem que ficar para trás. Temos que concentrar os nossos esforços na grande decisão contra o Potyguar”, encerrou.