RN perde mais de 5 mil empregos em fevereiro Resultado é o pior para o mês de fevereiro, na série histórica do Caged, e mantém tendência contrária à variação nacional.

No comparativo entre o número de pessoas contratadas e demitidas no Rio Grande do Norte, no último mês, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registrou um saldo negativo de 5.389 vagas de trabalho, que foram fechadas em todo o Estado.



Esse número representa a perda de 1,5% do total de empregos com carteira assinada existentes no Rio Grande do Norte e demonstra o agravamento da situação do mercado, apesar de fevereiro ser historicamente um mês de resultados negativos.



O número relativo a 2009 é apontado pelo Caged como o pior da série histórica do levantamento e é quase o dobro dos números de fevereiro de 2008, quando foram cortados 3 mil postos de trabalho, o que já era o pior resultado para este mês, desde 2003.



No primeiro bimestre deste ano houve decréscimo de 8.366 postos de trabalho no Rio Grande do Norte, enquanto no decorrer dos últimos 12 meses o saldo é ainda positivo, com a criação de mais de 10 mil vagas.



Somente em Natal foram fechados cerca de mil postos de trabalho em fevereiro. Em Mossoró e Ceará-Mirim os cortes passaram de 500 e em Parnamirim ficaram acima de 200.



A indústria foi a que apresentou maior perda de empregos formais (3.919), seguido pela Agropecuária (1.513) e a Construção Civil (500). O melhor desempenho foi no setor de serviços, onde as contratações superaram em 589 as demissões.