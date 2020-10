Vereador insinua que reunião de Wilma com PSB é eleitoreira

Vlademir Alexandre Wilma: reunião com vistas a 2010?

Com a justificativa de aproximar os membros do partido para importantes discussões, a governadora Wilma de Faria convidou peessebistas para tratar, primeiramente, sobre a Educação, onde iria expor suas ações, investimentos e debater sobre futuras ações. A reunião, que ocorre na quinta-feira (12), será a primeira de muitas que Wilma pretende fazer, sempre trazendo um importante tema. O vereador Enildo Alves insinuou que a atitude é eleitoreira e tem vistas à disputa de Wilma ao Senado em 2010.“Se em seis anos ela nunca fez isso, por que quer fazer agora, a um ano da eleição? É muito estranho a discussão desses grandes temas somente agora”, declarou.Na opinião do parlamentar, é necessário que seja discutido o mais rápido possível a renovação no comando do PSB de Natal. Mais uma vez, o vereador criticou Carlos Eduardo, pediu a saída do ex-prefeito do partido e do comando da direção municipal e, paradoxalmente, continua se colocando como candidato à Presidência do PSB, mesmo afirmando que pode deixar a sigla.“Não podemos continuar com um presidente que não quer nada com o partido. Se continuar no partido, tenho legitimidade para bater chapa com quem eu quiser e tentar fazer algo diferente. Mas se não quiserem, que me expulsem. Ainda não decidi se vou entrar com ação de justa causa”, disse o líder da prefeita Micarla de Sousa (PV).Além dos vereadores de Natal, também deverão participar da reunião com a governadora Wilma de Faria deputados e outras lideranças do PSB. O encontro ocorre às 18h30 de quinta-feira (12), na sede do PSB.