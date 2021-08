Wallyson será titular contra o ABC

Site do Atlético/PR Wallyson fará dupla de ataque com Rafael Moura

Atacante terá segunda oportunidade como titular do FuracãoO ataque do Atlético Paranaense terá uma novidade na partida contra o ABC-RN, nesta quarta-feira, pela 2ª fase da Copa do Brasil.O atacante Wallyson, pela segunda vez no ano, formará a dupla de ataque com Rafael Moura.Entre os 11 apenas na partida contra o Iguaçu, pelo Campeonato Paranaense, Wallyson espera corresponder às expectativas do treinador Geninho."Tenho que jogar tranqüilo, com o apoio da nossa torcida. Quando aparecerem as chances fazer os gols. Estou tendo mais uma chance e vou aproveitar da melhor maneira possível", afirmou o jogador.Autor do gol de empate em 2 a 2, no primeiro confronto em Natal, o avante do Furacão espera garantir a titularidade no ataque com outra boa atuação."Lá jogamos com um a menos e foi complicado. Aqui será com o apoio da nossa torcida e espero que conquistemos a vitória. Eu tenho trabalhado forte e estou buscando ser titular da equipe, espero ajudar e me manter na equipe", finalizou Wallyson.