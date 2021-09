Publicada autorização para BC liberar crédito de R$ 4 bilhões para estados A medida está no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22). Os estados vão pagar pelo crédito a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescida de 3% ao ano.

O Diário Oficial da União desta quarta-feira (22) traz publicada a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de destinar R$ 4 bilhões para empréstimos a estados e ao Distrito Federal.



Segundo o texto da Resolução n.° 3.716, do Banco Central, os recursos serão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Os recursos serão disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Os estados vão pagar pelo crédito a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescida de 3% ao ano, incluído nesse percentual a remuneração do agente financeiro que repassa o dinheiro de 1% ao ano.



O empréstimo é de oito anos e a carência é de até um ano. O pagamento será em parcelas trimestrais durante o prazo de carência e mensais após o fim do período de carência. O prazo para a contração vai até o dia 31 de deste ano.





Fonte: Agência Senado