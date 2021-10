Projeto de lei cria campanha permanente contra o cigarro

Elpídio Júnior Júlia Arruda projeto de Lei foi motivada por estudo do Ministério da Saúde.

De acordo com a vereadora, a ideia da proposição veio depois que foi divulgada uma pesquisa do Ministério da Saúde que apontou Natal como a segunda capital com maior índice de jovens fumantes do Nordeste.No projeto estão previstas ações educativas em escolas, academias de ginásticas e eventos culturais e esportivos sobre os malefícios do cigarro e as possibilidades de recuperação do vício. Cartilhas explicativas também seriam distribuídas por técnicos especializados nas escolas.“Assim, se previne a iniciação do tabagismo entre os jovens”, explicou Júlia Arruda.O levantamento do Ministério da Saúde, divulgado mês passado, mostra que 12,5% dos natalenses com 18 e 24 anos fumam. A capital potiguar fica atrás apenas de Teresina, onde 12,6% dos jovens são adeptos ao cigarro.