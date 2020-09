Prefeitura S.A.: Um negócio de família

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

Diógenes Dantas comenta que Carlos Eduardo acredita que Iberê é o candidato de Wilma para as eleições de 2010, e não Robinson Faria (PMN).Napolítica: O Nasemana traz reportagem especial sobre as eleição para a prefeitura de Patu. A eleição de Evilásia Gildênia é um dos muitos casos de políticos cassados que usam parentes para continuar no poder;Napolítica: Brechas encontradas na Legislação permitem que prefeitos cassados participem da gestão pública como secretários;Napolítica: Presidente Lula dá a partida para a esperada Reforma Política.Naentrevista: Deputado federal Betinho Rosado fala de sua saída do DEM e procura por novo partido.Reportagem da semana: Todo início de ano os gastos aumentam. O que fazer para driblar as dívidas?Napolítica: Unale: Discussão sobre a transposição do rio São Francisco provoca bate-boca entre deputados que por pouco não se estapearam.Marcos Alexandre destaca o embasamento do deputado federal Ciro Gomes (PSB/ CE) ao falar das obras de transposição do Rio São Francisco.As 20 perguntas desta semana tira dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda.Naenergia: Usinas de biocombustíveis de Guamaré recebem recursos da Petrobras e passarão a produzir comercialmente.Naeconomia: O desemprego está crescendo e o Rio Grande do Norte conta com um aumento de 20% das demissões.Napolícia: Relatos de detentas do João Chaves mostram o submundo do crime. Mulheres confessam dia-a-dia na prisão e angústias.Roberto Guedes comenta o favoritismo do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, na corrida presidencial por internautas.Nageral: Governadora Wilma de Faria pede agilidade no leilão que o Ministério das Minas e Energia fará para permitir a implantação de novas usinas eólicas no RN.Nageral: Protesto de motoristas de ônibus paralisa o trânsito na avenida Rio Branco.Nodois: Agora é com elas... Muitas mulheres fazem o papel de pai e mãe, assumindo a responsabilidade pela educação dos filhos e sustento da família.Geógia Nery homenageia as mulheres falando do exemplo de vida de Maria Goretti Gusmão de Carvalho, que ajuda o próximo por meio do voluntariado.Nacultura: Três mulheres falam sobre como a feminilidade pode influenciar na arte que produzem;Nacultura: Peça “Ainda é dezembro”, encenada por mulheres na Casa da Ribeira, investiga o universo sentimental de Virgínia Woolf;Na cultura: Espaço Cultural do Samba abre neste sábado rendendo homenagem à brasilidade do ritmo;Pessoas que você precisa conhecer melhor: Ivone Freire;Natecnologia: Investimento em inovação tecnológica garante a competitividade no mercado. Programas de subvenção e linhas de financiamento são opções para os empresários.Getúlio Soares convida jornalistas para o Tô na Mídia – a Ressaca da Imprensa.Noturismo: Crime na praia de Pipa deixou autoridades em alerta para a insegurança no litoral potiguar.Zenaide Castro fala do impacto da chegada do inverno para o turismo.Noesporte: Clássico ABC e América abre o segundo turno do campeonato estadual.Noesporte: Estão abertas as inscrições para a 8ª edição da Copa Robinson Faria de Futebol e a expectativa é de que mais de 60 times se inscrevam.Edmo Sinedino comenta a volta de Souza aos gramados.Noesporte: Em homenagem ao dia Internacional da Mulher, quatro esportistas de destaque no desporto do Rio Grande do Norte.Alan Oliveira defende uma junta administrativa para unir o novo ABC.Nagastronomia: Pastel baiano com gostinho de acarajé.Gabriela Duarte, em Estar Bem, fala da prática milenar Tai Chi Chuan e seus benefícios para corpo e mente.



