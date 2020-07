Maicosuel pegou apenas um jogo Jogador escapa de longa pena e clube é absolvido em processo que poderia perder mando de campo

Tudo é festa para o Botafogo. Ainda de ressaca pela conquista do título da Taça Guanabara, as boas notícias não param de chegar para o time.



Nesta segunda-feira(02), o meia Maicosuel, um dos principais nomes da campanha vitoriosa, escapou de uma longa suspensão em sessão realizada pela Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ).





A defesa do jogador conseguiu a desclassificação para o artigo 255 (Praticar ato de hostilidade contra adversário ou companheiro de equipe) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Por maioria dos votos foi suspenso por uma partida.



Como já cumpriu a automática no clássico contra o Flamengo, Maicosuel está liberado para a estreia da Taça Rio contra o Tigres no próximo domingo, dia 8.



Após o julgamento, o meia falou do alívio de ter escapado de uma longa suspensão. "Fiquei satisfeito com o resultado. Foi um grande alívio para mim. Eles (os auditores) perceberam que não aconteceu aquilo que acabou sendo denunciado. Por isso estou feliz por mais esta vitória", disse o jogador ao site Justicadesportiva.com.br.



Maicosuel foi expulso por trocar empurrões e socos com Cássio, de acordo com relato na súmula. Por isso foi denunciado nos artigos 253 (Praticar agressão física contra o árbitro ou seus auxiliares, ou contra qualquer outro participante do evento desportivo), e 258 (Assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua representação, representação adversária ou de espectador) do CBJD. A suspensão ao jogador poderia chegar a 540 jogos e dez partidas.



Por conta de uma garrafa de refrigerante, o clube foi absolvido. O objeto foi atirado em direção ao assistente do assistente Cláudio Batista Ribeiro e a denúncia formulada no artigo 213 do (Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto) do CBJD. Como era o mandante da partida, o Friburguense, respondeu no mesmo artigo e também se livrou de punição.



Já o jogador do Friburguense foi outro a ser denunciado no artigo 253. Assim como o botafoguense, sua defesa conseguiu a desclassificação para o 255 e sendo reincidente foi suspenso por duas partidas, desfalcando a equipe na estreia da Taça Rio contra o Vasco, em São Januário, no domingo.



Mais um atleta do time da Serra foi julgado nesta segunda-feira pela expulsão contra o Botafogo. Por ter dado um chute por trás em Emerson, Crispin foi denunciado no artigo 254 (Praticar jogada violenta) do CBJD, e foi suspenso por dois jogos, ficando sem condições de enfrentar o Vasco.



O médico do Botafogo, Igor Vaz, denunciado por ter invadido o gramado para retirar Maicosuel, foi abolsvido por unanimidade.