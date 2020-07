Patu: Vice de Evilásia já fala como vencedora Maria Gorete Forte participa de carreata e acredita em vantagem de aproximadamente 400 votos.

A candidata a vice-prefeita de Patu na chapa encabeçada por Evilásia Gildênia (PSB), Maria Gorete Forte (PV), já fala como vitoriosa na eleição de Patu. Participando de carreata com correligionários, Dra. Gorete, como é conhecida, diz que maior desafio foi a disputa contra o poder da Prefeitura.



"Nosso maior desafio para vencer esta eleição foi vencer a máquina da Prefeitura, que foi utilizada bastante nesta campanha", disse a candidata a vice-prefeita, em referência a uma suposta utilização da Prefeitura para beneficiar o prefeito interino, Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB).



A expectativa por parte dos correligionários de Evilásia Gildênia é que ela seja eleita prefeita com vantagem entre 300 e 400 votos. Os extratos já estão no Fórum.