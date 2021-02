OAB reúne instituições para discutir ações de combate à tortura

Isabela Santos

Por este quadro, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) recebeu na manhã desta quarta-feira (25) representantes de instituições que se reuniram para formação do Comitê de Combate à Tortura no Rio Grande do Norte.Além da OAB, assinaram o termo de adesão Assembleia Legislativa, Poder Executivo, Defensoria Geral, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Tribunal de Justiça, Procuradoria Geral de Justiça, Conselho Estadual de Direitos Humanos.O coordenador do Conselho Nacional de Combate à Tortura da Presidencia da República, Pedro Montenegro, disse que o primeiro passo para que se consolide o plano de segurança é reconhecer que a tortura existe.Depois disso, é preciso entender a dinâmica do crime. “As polícias não são para combater o inimigo, mas fazer a segurança. Para combater o inimigo existe o Exército e ele não pode se voltar contra seu povo”, disse Pedro Montenegro.O representante acredita que haja consentimento da população nessa tortura e este é o motivo para que ela resista ao tempo.“Quando a pessoa é vítima quer uma polícia ilegal, que torture e se possível mate. O povo é tolerante a essa prática. Mas se o filho da pessoa comete uma infração, aí vem falar em Direitos Humanos”, acusa.Além disso, considera um crime de oportunidade, bem como a corrupção, como compara. “O torturador não se reconhece criminoso porque é agente do Estado”. Entretanto “ninguém vai torturar alguém na rua, ou em delegacia com Câmeras”.Por isto, sugere que uma das ações mais eficazes para inibir torturas seriam visitas não anunciadas em delegacias e presídios. “Os torturadores são como vampiros, não resistem ao Sol”, disse Montenegro sarcasticamente.