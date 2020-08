Elza Fiúza/ABr Governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB).

O painel do governador começará a ser exposto e debatido a partir das 16h30, dando prosseguimento aos debates do encontro. Pela manhã e início da tarde, o deputado federal Ciro Gomes (PSB) foi o palestrando, falando sobre a transposição das águas do rio São Francisco.