Cheques sem fundo diminuem 9% em fevereiro Além da redução nos cheques devolvidos, a quantidade de títulos protestados também caiu mais de 25% no mesmo período.

Um levantamento feito pela empresa Equifax – empresa especializada em gestão de risco – apontou que o volume de cheques devolvidos no mês de fevereiro diminuiu 9% no Brasil.



De acordo com a análise anexada à pesquisa, a redução se deve à melhoria da atividade comercial e ao fato de o mês de fevereiro contar com um número menor de dias úteis, na comparação com janeiro (19 a 21, respectivamente).



Ao todo, foram devolvidos 2,1 milhões de cheques no último mês. O montante é 1,31% inferior a fevereiro de 2008. Os números também demonstram uma estabilização na quantidade de cheques sem fundo em relação ao período anterior à crise internacional.



Entre as mudanças observadas na economia, pelo estudo da Equifax, estão a "ligeira recuperação das vendas dos bens de consumo duráveis e a manutenção das vendas de bens de consumo não duráveis, principalmente nos supermercados e lojas de varejo."



Uma diminuição maior, porém, tiveram os títulos protestados. Ao todo, foram 720 mil em fevereiro, 26,71% menos que no mês anterior e 24,75% abaixo do registrado no mesmo mês de 2008.



De acordo com a Equifax, essa oscilação ocorreu devido “ao menor número de dias úteis e também à recuperação do nível de atividade econômica apresentada em fevereiro frente a janeiro."