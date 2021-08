Sai edital para isenção de taxa do Vestibular 2010 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, das 8h do dia primeiro de maio às 23h59 do dia 31 de maio.

A Comperve anunciou as normas para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição no Vestibular 2010 para os cursos de graduação, em edital publicado no site www.comperve.ufrn.br.



As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, das 8h do dia primeiro de maio às 23h59 do dia 31 de maio. O número de isenções a serem concedidas será definido pelo Conselho de Administração – Consad.



Podem requisitar a isenção, exclusivamente, alunos que tenham cursado, com aprovação, da quinta a oitava séries (ou sexto ao nono ano), mais os dois primeiros anos do ensino médio, ou curso equivalente, em escolas da rede pública ou instituições filantrópicas, de acordo com o Conselho Nacional de Assistência Social e/ou Municipal.



Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Comperve, preencher integralmente o formulário de inscrição, imprimir o comprovante de solicitação da isenção e entregar ou enviar para a sede da Comperve, junto com as cópias autenticadas do documento de identificação, histórico escolar do ensino fundamental e médio ou declaração de que está cursando, em 2009, o último ano do ensino médio.



A sede da Comperve fica no Campus Universitário, Lagoa Nova, por trás do Departamento de Artes da UFRN, próxima à BR 101 e funciona das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30. Mais informações no site www.comperve.ufrn.br ou pelo fone 3211-9203