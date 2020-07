ASSU tem retorno de quatro jogadores para decisão Atletas cumpriram suspensão ou voltam de contusão. Presidente do "Camaleão do Vale" disse que expectativa para decisão "é muito boa".

A decisão do primeiro turno do Campeonato Estadual de Futebol entre ASSU e Santa Cruz já começa a contagiar os moradores de Assu e das cidades vizinhas. De acordo com o presidente do “Camaleão do Vale”, Dailson Machado, a expectativa para o jogo decisivo “é muito boa”. “Estamos bem tranqüilos esperando pela partida”, comentou.



Para a decisão diante do Santa Cruz, o dirigente informa que quatro jogadores retornam à equipe após problemas de contusão e suspensão na última rodada. “Luciano Paraíba se recuperou de uma contusão e retorna. Além dele, temos o Lano, Tiago e Leandro Mineiro. Todos cumpriram suspensão e retornam ao time na decisão”, avisou.



Questionado acerca do trio de arbitragem – formado por Paulo Jorge Brandão auxiliado por Milton Otaviano dos Santos e Eduardo Lincoln – para a decisão, o presidente do ASSU afirmou que “acredita no trabalho dos árbitros do Rio Grande do Norte para a decisão”. Ele também afastou a possibilidade de solicitar exame antidoping depois do jogo contra o Santa Cruz.



O portal Nominuto.com acompanha em tempo real a decisão do primeiro turno do Estadual com uma equipe direto do estádio Edgarzão, em Assu.