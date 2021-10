Partidos têm até quinta-feira para prestar contas à Justiça Eleitoral No balanço contábil devem estar discriminados o valor e o destino de doações de campanha eleitoral, entre outras coisas.

Os partidos políticos têm até quinta-feria (30) para enviar à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício de 2008.



A prestação de contas de cada partido deverá ser enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já os diretórios estaduais devem encaminhar suas informações aos Tribunais Regionais Eleitorais e os diretórios municipais aos juízes eleitorais.



Nos balanços devem estar detalhadas a destinação dos recursos recebidos do fundo partidário, a origem e valor das contribuições e doações, as despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais atividades de campanha e a discriminação detalhada das receitas e despesas.



No caso da Justiça Eleitoral constatar irregularidade na prestação de contas, o partido poderá ter suspenso o recebimento das quotas do fundo partidário, até que o esclarecimento seja aceito .