Cinema: destaque para "Watchmen" e "Quem quer ser um milionário?"

Divulgação Cena do filme "Watchmen".

O primeiro, muito por motivo do apelo do Oscar. O diretor inglês Danny Boyle deixou a cerimônia deste ano com oito prêmios na “sacola”, entre eles, os de melhor filme e direção.Uma parte do público — mínima, é verdade — vai ver o filme, também, em consideração à ficha pregressa do cineasta, que tem uma filmografia bastante coerente e marcante, construída do início dos anos 90 pra cá.Em sua estréia, com o intricado e perverso suspense “Cova Rasa”, de 1994, Boyle já chegou arrasador, dando uma lição de como se faz ótimo cinema a baixo custo.“Trainspotting – sem limites”, segundo trabalho de Boyle, de 1996, só confirmou seu talento. O filme é considerado por muitos sua obra-prima e um marco dos anos 90.Depois ele fez “Por uma vida menos ordinária”, “A praia”, “Extermínio” e “Sunshine”, até a consagracão com “Quem quer ser um milionário?”.O filme é baseado no livro “Q&A”, de Vikas Swarup, e teve o roteiro adaptado pelo inglês Simon Beaufoy (o mesmo do premiado “Ou tudo ou nada”).Totalmente rodado na Índia, sem nenhum ator conhecido do grande público e com um orçamento módico — somente 10% do valor de seu concorrente, “Benjamin Botton” — “Quem quer ser um milionário?” levantou questionamentos sobre a forma de se fazer cinema em Hollywood.O filme narra a história de um jovem indiano chamado Jamal Malik, pobre, órfão, crescido nas favelas de Mumbai lado a lado com criminosos e em meio a miséria.O ponto de virada na vida de Jamal reside na oportunidade dele participar do programa de televisão de perguntas e respostas “Who wants to be a millionaire?”, que deu nome ao filme em português. Paro aqui pela sinopse, pois ainda verei o filme. Mas se é para arriscar uma opinião, fico com as críticas positivas, considerando a boa ficha de Boyle.Já “Watchmen” é mais um quadrinho que vira filme. Mas não é um quadrinho qualquer. Trata-se da obra máxima de Alan Moore, um dos mais geniais escritores de HQs.Basta dizer que é o único quadrinho na lista dos 100 melhores romances eleitos pela revista Time desde 1923. Soma-se a isso a expectativa dos fãs da revista e do trabalho de Moore – muitos ainda devem estar atônitos, sem acreditar que, finalmente, o filme saiu e estréia hoje (6 de março)!Os rumores de que a “graphic novel” viraria filme começaram ainda nos anos 90. O projeto foi abandonado e muita coisa rolou até o diretor Zack Snyder (“300”) assumir o “barco”. Mas nos bastidores, os problemas continuaram. A estréia, inclusive, chegou a ser ameaçada devido a brigas judiciais.Mas o que instiga a curiosidade dos que conhecem a obra original é saber como ela ficou no cinema. Publicada originalmente em doze edições mensais pela editora DC, entre 1986 e 1987, ganhou os principais prêmios dos quadrinhos e promoveu uma revolução em termos de linguagem e temática, sendo responsável por despertar o interesse do público adulto para um formato até então considerado infanto-juvenil.Watchmen é uma obra política, densa e complexa, que retrata os super-heróis como indivíduos verossímeis, mergulhados em conflitos éticos e psicológicos.Em 1985, os Estados Unidos vivem um momento delicado no contexto da Guerra Fria e em vias de declarar uma guerra nuclear contra a hoje esfacelada União Soviética. A mesma trama envolve os episódios vividos por um grupo de super-heróis do passado e do presente e os eventos que circundam o misterioso assassinato de um deles.A questão é se o diretor conseguiu captar essa essência ou se fez mais um filme comum de super-heróis. Saberemos em breve.Por enquanto, é possível dizer apenas que, baseado em uma das muitas críticas positivas ao filme, Alan Moore dessa vez pode ter errado ao se eximir de qualquer responsabilidade sobre a adaptação. Será?