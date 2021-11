Reformulação da Lei Rouanet já recebeu mais de 1.200 propostas

O Ministério da Cultura já recebeu mais de 1.200 sugestões de pessoas e entidades interessadas na proposta de reformulação da Lei Rouanet. O prazo para o envio de contribuições ao texto da nova Lei de Fomento e Incentivo à Cultura termina na próxima quarta-feira (6).A proposta está em consulta pública desde 23 de março, na página da Casa Civil na internet. O texto está disponível para consulta pública no site do ministério e as sugestões estão sendo enviadas para um e-mail e para o blog da lei.As mensagens sugerem principalmente a criação de novos fundos para fomentar diversos setores culturais, como por exemplo um Fundo Setorial de Teatro e um de Artes Visuais.As mudanças na lei já preveem a reestruturação do Fundo Nacional de Cultura, com a criação de fundos setoriais para Artes (teatro, circo, dança, artes visuais e música), Livro e Leitura, Cidadania, Identidade e Diversidade Cultural e Memória e Patrimônio Cultural Brasileiro.Artistas, entidades ligadas à cultura e Institutos também têm se manifestado em apoio ou discordância da lei. A Fundação Roberto Marinho, por exemplo, encaminhou nota ao ministério criticando o novo texto, porque acredita que ele irá desestimular os empresários a financiarem projetos culturais.Um outro documento com sugestões foi entregue por um grupo de entidades representantes de empresários, que incluiu o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), o Serviço Social da Indústria (Sesi) da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Social do Transporte (Sest) da Confederação Nacional do Transporte (CNT).As sugestões dos empresários se basearam em princípios que a lei deveria seguir para propiciar que o financiamento da cultura seja mais transparente e que o acesso a ele seja mais democrático.Segundo a assessoria de imprensa do ministério, um dos trechos do novo texto da Lei Rouanet, que tem causado polêmica, é o que se refere ao uso educacional das obras financiadas com dinheiro público.De acordo com a proposta, elas ficariam disponíveis para serem usadas em escolas depois de um ano e meio, sem que o Estado precisasse pagar os direitos autorais. Ainda de acordo com a assessoria, o ministério já admitiu mudar o texto, mas esse dispositivo deverá ser mantido.