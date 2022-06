Wilma e Micarla querem acelerar obras de transporte e saneamento em Natal A prefeita de Natal disse que as reuniões entre a sua equipe e a do governo estão servindo para “destrancar o que não andava”.

A governadora Wilma de Faria (PSB) e a prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), se reuniram na manhã desta sexta-feira (22) na tentativa de acelerar as obras do Pró-Transporte e saneamento básico em Natal.



O Pró-Transporte prevê mudanças na malha viária da zona norte, como a duplicação de avenidas e construção de passarelas, com o objetivo de melhorar o tráfego na região.



Também está inserido no programa a construção na Redinha dos viadutos de acesso à ponte Newton Navarro e da avenida das Fronteiras. O investimento neste programa é de R$ 72,8 milhões.



Outra parceria prevë a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Baldo, para tratar o esgoto produzido em 21 bairros da capital antes de despejá-lo no rio Potengi. A obra está orçada em R$ 61 milhões e pretende deixar 60% de Natal saneada – hoje, apenas metade disso recebe tratamento de esgoto.



Depois da reunião, Micarla de Sousa disse que as reuniões entre a sua equipe e a do governo estão servindo para “destrancar o que não andava”.