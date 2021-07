Dez cidades serão beneficiadas no RN pelo Programa Minha Casa, Minha Vida O plano habitacional construirá 1 milhão de casas. Os empreendimentos serão destinados às famílias com renda de 3 a 10 salários mínimos.

Na tarde desta segunda-feira (13), a Caixa Econômica Federal disponibilizou a lista dos municípios beneficiados pelo Programa "Minha Casa, Minha Vida" do Governo Federal. No Rio Grande do Norte dez cidades serão contempladas com o plano habitacional.



A Caixa já disponibiliza aos estados e municípios o termo de adesão ao Programa e também fornece o modelo de instrução de doação de terreno. As construtoras e os movimentos sociais interessados em participar podem apresentar as propostas nas 78 superintendências regionais da Caixa.



"Minha Casa, Minha Vida" tem como meta a construção de 1 milhão de casas. O empreendimento é destinados às famílias com renda de 3 a 10 salários mínimos não obedecerão às especificações pré-estabelecidas e serão aqueles oferecidos normalmente pela indústria da construção civil.



Cidades beneficiadas pelo programa: Ceará-Mirim, Parnamirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Mossoró, Natal, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu.



Com informações da Agência Brasil