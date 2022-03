Comissão de Ética adia reunião para escolha de novo relator

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados transferiu para a quarta-feira (13) a reunião que deve escolher um novo relator para o caso Edmar Moreira. A reunião, que deve ser fechada, vai discutir também as declarações do atual relator, Sérgio Moraes (PTB-RS), que causaram mal-estar entre os parlamentares.Moraes disse que não ficaria constrangido em absolver Moreira porque estava “se lixando” para a opinião pública. Edmar Moreira (sem partido-MG) é acusado de pagar contas de sua empresa de segurança com dinheiro da verba indenizatória, no valor de R$ 15 mil mensais, a que todos os deputados têm direito.Sérgio Moraes pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso seja destituído da relatoria. Ele sairá da função porque o presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo (PR-BA), vai dissolver a subcomissão criada para apurar o caso.A reunião está marcada para amanhã às 14h30.Fonte: Agência Brasil