Reforma administrativa criará Instituto da Previdência Social de Natal

Vlademir Alexandre Roberto Lima apresentará à prefeita o projeto finalizado nos próximos dias.

Em fase de consolidação da proposta à legislação, o projeto ainda vai passar pelo crivo da prefeita Micarla de Sousa (PV). A reforma constará em duas leis, sendo uma que trata sobre os cargos e remunerações, e outra sobre a estrutura da Prefeitura. “É melhor para que não haja a necessidade de ficar se emendando, através de lei complementar, sempre que houver alguma alteração na remuneração”, explicou Roberto Lima.Na alteração da reforma da estrutura da Prefeitura, é certo que haverá a criação das secretarias de Governo e Articulação e de Defesa Social. Além disso, também haverá a alteração da estrutura da Secretaria de Esporte e Lazer (Sel), que passará a se chamar Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, tendo um departamento específico para tratar questões referentes aos jovens da cidade. Contudo, a possível criação de uma secretaria da Mulher não está no projeto, sob a justificativa de que já há muitas pastas.Além das novas secretarias e da extinção de outras, a Prefeitura também vai promover o retorno da Alimentar (extinta há 10 ano) e a criação do Instituto Municipal da Previdência Social, que terá a autonomia administrativa e financeira. Anteriormente, a Semad acumulava a gestão da Previdência dos servidores município, o que, segundo Roberto Lima, contraria lei federal.“O gestor do fundo de Previdência não pode ser o gestor da Semad porque ele não pode aprovar os próprios dados. Isso é um absurdo. O instituto vai ser criado para que não possam ocorrer os mesmos problemas da gestão passada”, disse o secretário, em referência ao saque de R$ 23 milhões, já reposto, realizado na gestão de Carlos Eduardo.