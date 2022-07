América-RN realizará amistoso nesta terça-feira Partida será contra o São Paulo Futebol Clube de Parnamirim, no Centro de Treinamento Abílio Medeiros.

O América-RN realizará um amistoso nesta terça-feira (26), no seu Centro de Treinamento. A partida será contra o São Paulo Futebol Clube de Parnamirim, equipe que disputará a segunda divisão do Campeonato Potiguar.



Na ocasião, o técnico Guilherme Macuglia poderá testar os atletas e entrosar mais a equipe, assim dando continuidade ao projeto traçado para a disputa da série B. Pela competição, o próximo compromisso do alvirrubro será sábado (30), diante do São Caetano, em São Caetano do Sul (SP).



O amistoso será realizado no CT Abílio Medeiros, às 15h. Para ter acesso ao amistoso, será cobrado o valor único de R$ 5,00. Os torcedores que adquiriram a Temporada do Campeonato Brasileiro ou Sócio Torcedor terão acesso gratuito.



O valor arrecadado servirá para a manutenção do Centro de Treinamento.



Fonte: América-RN.