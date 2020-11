Prefeitura cria programa de apoio à mulher com câncer de mama Programa “Mais Mulher” tem por finalidade apoiar, orientar, tratar, reabilitar e reintegrar pacientes e ex-pacientes da doença.

A Prefeitura de Natal criou um programa de apoio às mulheres com câncer de mama. O programa “Mais Mulher” tem por finalidade apoiar, orientar, tratar, reabilitar e reintegrar pacientes e ex-pacientes acometidas pela doença.



A promulgação da lei que cria o programa foi publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial do Município (DOM). Pelo texto da lei, o Mais Mulher contará com equipes multidisciplinares formadas por médicos, psicólogos e assistentes sociais.



Essas equipes vão oferecer “amparo psicológico e social à mulher mastectomizadas; local apropriado para realização de reuniões de auto ajuda as mulheres que se encontrem nessa condição; exames periódicos de ultrassonografia e mamografia, entre outros, com a finalidade de controle ou prevenção ao câncer de mama; tratamento químio e radioterápico, além de acesso rápido ao/a oncologista; perucas às pacientes em tratamento quimioterápico; e estimular a criação de grupos de auto ajuda, formados por pacientes voluntárias com a finalidade de orientar, ajudar e dar amparo psicológico e emocional às mulheres portadoras de câncer de mama, na fase pré e pós operatória”.



O programa será custeado com as dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal da Saúde, suplementadas se necessário. A Prefeitura tem 120 dias para implementar o programa.



Creche

Outra lei criada pela Prefeitura e promulgada assegura a toda mãe, com idade até 18 anos e que resida em Natal, o direito prioritário a vaga em creche. Essa lei municipal, de número 0265/2009, terá que ser posta em prática em até 60 dias.